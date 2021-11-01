В Томске задержан мужчина, повредивший автомобиль такси

Полиции предстоит выяснить причину враждебности человека к автомобилю такси. Фото: Иван Макеев

Мужчина, повредивший чужой автомобиль, задержан в Томске; у машины разбито боковое стекло и помято крыло, сообщили в Росгвардии, чьими силами и был задержан вандал.

«В вечернее время в Кировском районе города Томска к находившемуся на маршруте патрулирования экипажу вневедомственной охраны обратился водитель такси за помощью. Мужчина рассказал росгвардейцам, что неизвестный мужчина повредил его автомобиль», - говорится в сообщении.

Владелец авто указал направление, в котором скрылся агрессивный томич, а также описал его внешность. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего мужчину, подходящего под описание. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По неофициальной информации, на машину такси напал мужчина, заказавший автомобиль для поездки. Пока неизвестно, что спровоцировало жителя Томска на агрессивные действия по отношению к такси.