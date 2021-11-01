Столкновение двух автомобилей - УАЗ и Toyota Rav 4 - произошло в Томске 31 октября

Томичей – автомобилистов просят учитывать погодные условия, а именно выпавший снег и понижение температуры воздуха. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

31 октября в Октябрьском районе Томска столкнулись два автомобиля УАЗ и Toyota Rav 4; в результате аварии пострадала женщина-пассажир иномарки, сообщает полиция региона.

«31 октября, около 15 часов 45 минут, на Иркутском тракте 234 строение 10, в городе Томске, произошло столкновение двух автомобилей: УАЗ и Toyota Rav 4. В результате ДТП, пассажир иномарки - женщина 1973 года рождения, с травмами доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции уточнили, что в данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Томской области, в свою очередь, обратилась к томичам – автомобилистам с просьбой учитывать погодные условия, а именно выпавший снег и понижение температуры воздуха.

Напомним, 31 октября в Томске мусоровоз сбил женщину на улице Лазарева. Пешеход погибла.