На Шегарском тракте в Томске открыли Камень Памяти сотрудникам вневедомственной охраны

В открытии участвовали руководящий состав Управления Росгвардии по Томской области, личный состав вневедомственной охраны, ветераны службы структурных и подчиненных подразделений территориального управления, представитель Томской епархии, военный оркестр Северского соединения Росгвардии. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Шегарском тракте в пятницу, 29 октября, состоялось открытие мемориального камня, в честь сотрудников, погибших десять лет назад при исполнении служебного долга, старшего сержанта милиции Михаила Аникина и младшего сержанта милиции Вячеслава Разводовского. Мероприятие также было приурочено ко Дню образования вневедомственной охраны, об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

- Мемориальный камень воздвигнут на месте гибели сотрудников — на первом километре трассы Томск — Тимирязевское. На камне высотой около метра установлена табличка, надпись на которой гласит: «Всегда в памяти. Всегда в строю…», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В церемонии открытия приняли участие и.о. мэра города Томска Вячеслав Черноус, представитель Томской епархии, бывший командир 3 роты полка милиции ОВО при УВД по городу Томску майор полиции Павел Михайлов, ветераны войск правопорядка, а также родные и близкие погибших сотрудников.

Вячеслав Черноус, обращаясь к собравшимся сказал, что мемориальный Камень, который был установлен - это напоминание для томичей о том, насколько сложная и опасная работа у органов охраны правопорядка. Также он выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов за их нелегкий труд.

Мероприятие прошло под музыкальное сопровождение военного оркестра Северского соединения Росгвардии по Томской области.