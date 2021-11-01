Жительница Томска, желая заработать на бирже, лишилась около 1 млн рублей

Потерпевшая увидела рекламу в одной из социальных интернет-сетей о возможности научиться и преумножить свои денежные средства через инвестиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местная жительница лишилась почти 1 млн рублей, желая заработать на бирже. Женщина обратилась в банк и взяла два кредита, после чего перечислила деньги на указанные злоумышленниками реквизиты, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Потерпевшая увидела рекламу в одной из социальных интернет-сетей о возможности научиться и преумножить свои денежные средства через инвестиции. Оставив заявку, женщине на мобильный телефон поступил звонок от представителя обучающей организации, который помог ей совершить регистрацию на Интернет-сайте компании. Далее, в ходе телефонных разговоров, томичка получала инструкции как торговать на бирже и совершать зачисления денежных средств», - говорится в сообщении.

Позже в полиции рассказали, что, выполняя инструкции мошенников, женщина взяла 2 кредита и перечислила на указанные злоумышленниками реквизиты денежные средства в общей сумме около 1 млн рублей.

Добавляется, что в дальнейшем мошенники стали пояснять томичке, что этих денежных средств мало и необходимо провести ещё зачисления, на что женщина насторожилась и попыталась снять денежные средства, однако после неудачных попыток обманутая поняла, что стала жертвой мошенников, а спустя некоторое время сайт заблокировали.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело.