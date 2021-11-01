Мэрия Томска предлагает к продаже нежилые помещения посредством публичного предложения

15 ноября в 10 часов по московскому времени на платформе Национальной электронной площадки администрация Томска предлагает к продаже посредством публичного предложения три нежилых помещения. Фото: Ксения Высотина

В Томске 15 ноября пройдет аукцион, где мэрия города предложит три нежилых помещения посредством публичного предложения, сообщает пресс-служба городской администрации.

«15 ноября в 10 часов по московскому времени на платформе Национальной электронной площадки администрация Томска предлагает к продаже посредством публичного предложения три нежилых помещения. Дата окончания приема заявок: 8 ноября 10 часов (время московское). Предложение включает в себя три лота», - говорится в сообщении.

В мэрии подробно рассказали про лоты: Первый - Нежилые помещения площадью 65 кв. м, расположенные на ул. Беринга, 22, номера помещений 1, 17, 100, 101 и 102. Цена первоначального предложения: 727 138 рублей с учетом НДС. Второй - Нежилые помещения площадью 58,6 кв. м, расположенные на ул. Интернационалистов, 26, помещения п035-п038. Цена первоначального предложения: 1 067 447 рублей с учетом НДС.