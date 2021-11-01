В селе Зоркальцево в пожаре погибли более 100 кур и почти 20 поросят

Пожарные смогли эвакуировать два газовых баллона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в селе Зоркальцево 30 октября в пожаре погибли 120 кур и 19 поросят. Возгорание началось в стайке. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

«Сообщение о происшествии поступило накануне в 14:24. В результате пожара обгорели стены стайки, сгорела крыша, обгорел навес к стайке. Площадь составила 160 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в пожаре задохнулись 120 кур и 19 поросят. Так же пожарные смогли эвакуировать два газовых баллона.

Пожар был ликвидирован в 15:21. На месте работали три единицы техники и 13 человек.