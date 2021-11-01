Более 850 млн рублей сэкономила Томская область на госзакупках

Экономия средств томского областного бюджета по конкурентным процедурам составила 620 млн рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего года, электронный магазин дал сэкономить еще 239,5 млн рублей. Фото: Ксения Высотина

Томская область сэкономила более 850 млн рублей на госзакупказ ща 9 месяцев, сообщает пресс-служба областной администрации.

«За 9 месяцев 2021 года экономия средств томского областного бюджета по конкурентным процедурам составила 620 млн рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего года, электронный магазин дал сэкономить еще 239,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

В региональный администрации отметили, что помимо экономии на закупках у единственного поставщика «электронный магазин» еще удалось привлечь в госсектор поставщиков, которые не участвуют в конкурентных процедурах.

Как добавил вице-губернатор и начальник Департамента финансов Томской области Александр Феденев, закупки «малого объема» в онлайн-формате являются одной из мер поддержки малого бизнеса в период сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер.