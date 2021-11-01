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Общество1 ноября 2021 6:02

Более 850 млн рублей сэкономила Томская область на госзакупках

Такая сумма получилась по результатам трех кварталов
Ксения Высотина
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Экономия средств томского областного бюджета по конкурентным процедурам составила 620 млн рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего года, электронный магазин дал сэкономить еще 239,5 млн рублей.

Экономия средств томского областного бюджета по конкурентным процедурам составила 620 млн рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего года, электронный магазин дал сэкономить еще 239,5 млн рублей.

Фото: Ксения Высотина

Томская область сэкономила более 850 млн рублей на госзакупказ ща 9 месяцев, сообщает пресс-служба областной администрации.

«За 9 месяцев 2021 года экономия средств томского областного бюджета по конкурентным процедурам составила 620 млн рублей, что выше аналогичного показателя предыдущего года, электронный магазин дал сэкономить еще 239,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

В региональный администрации отметили, что помимо экономии на закупках у единственного поставщика «электронный магазин» еще удалось привлечь в госсектор поставщиков, которые не участвуют в конкурентных процедурах.

Как добавил вице-губернатор и начальник Департамента финансов Томской области Александр Феденев, закупки «малого объема» в онлайн-формате являются одной из мер поддержки малого бизнеса в период сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер.