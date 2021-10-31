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Происшествия31 октября 2021 11:35

Мусоровоз в Томске насмерть сбил женщину-пешехода

ДТП произошло в дворе дома на улице Лазарева
Елена Андреева
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Смертельная авария произошла в Октябрьском районе Томска.

Смертельная авария произошла в Октябрьском районе Томска.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Грузовик МАЗ в Томске 31 октября совершил наезд на женщину-пешехода; томичка погибла на месте происшествия, сообщает полиция региона.

«31 октября, около 12 часов 30 минут, во дворе дома по улице Лазарева, 3а автомобилем МАЗ под управлением сорокалетнего мужчины-водителя, был совершен наезд на женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах в связи с изменившимися погодных условий.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными на дороге.

Региональное управление МЧС предупреждало томичей об ухудшении погоды и, как следствие, о возможном увеличении числа ДТП.