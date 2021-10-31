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Происшествия31 октября 2021 9:32

На улице Жуковского, в Томске, продолжается ремонт отопительных систем

Тепло в квартирах появится сразу после окончания всех работ
Елена Андреева
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Поврежденный участок трубы демонтировали, новые трубы уже привезли, начались сварочные работы.

Поврежденный участок трубы демонтировали, новые трубы уже привезли, начались сварочные работы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт отопительных систем продолжается в домах по переулку Жуковского, 1 и 3, в Томске. Там 30 октября произошел порыв на подводящих сетях, сообщает телеграм-канал мэрии города.

«Специалисты "ТомскРТС" подвезли новые трубы, сейчас ведутся сварочные работы. Сразу по завершению работ дома будут подключены к теплу», - говорится в сообщении.

В домах по пер. Источный, 3, а также по пер. Жуковского, 1 и 3, 30 октября произошел порыв на подводящих сетях, рабочие демонтировали поврежденный участок трубы.

Дом по пер. Жуковского, 1 - частный на одну квартиру. По пер. Жуковского, 3 - на три квартиры, имеет статус аварийного, уточнили в городской администрации.