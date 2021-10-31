ФК «Томь» 31 октября сыграет на выезде с калининградской «Балтикой»

В Калининградской области объявлен полный локдаун на 11 суток, поэтому зрителей на футбольном матче «Балтика» - «Томь» не будет. Фото: Ксения Высотина

В российских городах 31 октября состоятся матчи 20-го тура Олимп-ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.

«Встречи пройдет в Хабаровске, Иваново, Химках, Астрахани, Липецке, Домодедове, Краснодаре, Владикавказе, Калининграде и Москве», - говорится в сообщении.

Томский футбольный клуб сыграет на выезде, в Калининграде. Встреча в самой западной точке страны, с калининградской «Балтикой», начнется в 23.00 по томскому времени.

«Томь» в данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице лиги, имея в активе 25 очков, «Балтика» расположилось на 10 позиции с 27-ю очками.

Согласно постановлению правительства Калининградской области, матч пройдет без зрителей.