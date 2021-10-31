Мокрый снег и гололедица ожидаются в Томской области 31 октября

Последний день октября в Томской области будет прохладным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Облачная погода с прояснениями ожидается 31 октября в Томске и области, местами возможны обильные осадки, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем осадки, местами сильные, по северо-западу небольшие в виде снега, мокрого снега, сильное отложение мокрого снега, гололедные явления, метели», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью -3…-8°С, по северу до -13°С. Температура днем -1…-6°С, местами до +4 °С.

На дорогах местами гололедица.

О резком ухудшении погоды в последний день октября предупредили в региональном управлении МЧС.