В последний день октября в Томской области похолодает и обильно выпадет снег

В самом конце октября зима с севере региона добралась и до Томска, на юге области... Фото: Игорь Тюрин

В последний день октября текущего года, в воскресенье, в Томске и регионе резко ухудшится погода, будет холодно, осадки, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Томской области со ссылкой на местных синоптиков.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 31 октября и ночью 1 ноября по области и г. Томску ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, сильное отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Ветер, местами порывы 17-22 м/с. Похолодание, на дорогах гололедица», – сказано в сообщении на сайте спасателей региона.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧП, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, ДТП, пожарами в жилом секторе.