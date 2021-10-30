В Томской области зарегистрировано +249 новых случаев заражения

Почти каждый день в Томской области приносит новые антирекорды по числу зараженных коронавирусом, всего умерло в регионе от этого заболевания 590 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 30 октября 2021 года, в Томской области выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 47 701 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 52 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 265 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,13. В коечном фонде свободно 22,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 40 251 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 160 пациентов скончались, 28 909 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 472 797 человек, 237 380 скончались, 7 331 424 выздоровели.