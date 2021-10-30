В Томске полицейские ищут без вести пропавшего мужчину 42 лет от роду

В Томске почти каждый день исчезают люди, иногда их находят... Фото: страница в соцсетях УМВД России по Томской области

В Томске полиция начала розыск пропавшего жителя областного центра Максима Александровича Кириленко 1979 года рождения, об этом информирует пресс-служба УМВД России по Томской области. Днем 26 октября текущего года он ушел из дома по переулку Зырянскому и до настоящего времени не вернулся.

Региональное управление полиции публикует в соцсетях приметы мужчины: рост 180 - 185 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русого цвета, при ходьбе хромает на левую ногу. Пропавший томич был одет в куртку черного цвета средней длины с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, под курткой толстовка серого цвета, футболка черного цвета с красной полоской на вороте, обут в туфли классические черные.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшего, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ДЧ ОМВД России по Ленинскому району города Томска 8 (3822) 795-899, 8 (952) 164-87-07.

Напомним, что вчера полиция начала розыск пропавшей юной томички, об этом писал сайт КП в Томске.