Рано утром 30 октября в Томске иномарка врезалась сзади в троллейбус

Водитель иномарки в Томске сильно отвлекся... Фото: сайт УМВД России по Томской области

Рано утром в субботу, 30 октября, в Томске на улице Пушкина, 37 произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля и троллейбуса, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По предварительной информации, мужчина-водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Kia Cerato, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с движущимся попутно троллейбусом», – говорится в сообщении.

Специалисты добавляют, что водитель иномарки с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Сайт регионального управления полиции уточняет, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадавших из числа пассажиров общественного транспорта нет.