В Томске 30 октября возможны снег и дождь, температура поднимется чуть выше нуля

Вот Томск и дождался снега... Фото: Игорь Тюрин

Синоптики ТЦГМС прогнозируют 30 октября 2021 года, в субботу, по г. Томску погоду облачную с прояснениями. Утром и днем возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15 -20м/с. Температура днем +1…+3°С.

По Томской области днем будет облачно с прояснениями. Небольшие, по крайнему северу умеренные осадки преимущественно в виде снега, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура днем -2…+3 °С, по северо-востоку до -7°С. На дорогах местами гололедица.