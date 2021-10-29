В Томской области около 37 процентов местных жителей приняли участие в переписи населения

Основной этап переписи продлится еще более 2 недель! Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Томскстата, на сегодняшний день 36,9% жителей Томской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает интернет-портал администрации региона. Отмечается, что 11% прошли процедуру самостоятельно на портале Госуслуг

«Как сообщил глава Росстата Павел Малков, всего в стране за первые две недели переписались 64 млн жителей (44 % населения), в том числе 17 млн – самостоятельно через портал «Госуслуги», – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают о том, что пройти перепись населения можно тремя способами: самостоятельно через портал Госуслуг, на стационарном переписном участке, в МФЦ «Мои документы» или у переписчика.

Заметим, что в Томской области с 15 октября работают 1 932 переписчика и 324 переписных участка.