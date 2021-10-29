В Томске полицейские разыскивают без вести пропавшую девушку

Люди в Томской области пропадают почти каждый день. Фото: страница в соцсети УМВД России по Томской области

В полицию в Томске поступило сообщение о том, что 28 октября текущего года около 8 часов утра ушла из дома по улице Нижне-Луговая, 87 областного центра и до настоящего времени не вернулась Мария Михайловна Сычина 2002 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Региональное управление полиции в соцсети разместило приметы девушки: рост 160 - 165 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные-русого цвета. Пропавшая была одета в короткую куртку черного цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, обута в кроссовки черные с красными вставками, под курткой толстовка белого цвета с голубыми снежинками.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшей, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ДЧ ОМВД России по Ленинскому району города Томска 8 (3822) 795-899, 8 (952) 164-87-07.