В суд в Томске передано уголовное дело женщины, которая так избила мужчину, что он умер в больнице

Сегодня прекрасный пол запросто может избить и даже убить сильный пол! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд в Томске передано уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в отношении 34-летней жительницы Томского района, которая в ходе ссоры так избила мужчину, что позже в больнице он умер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Прокуратура г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Томского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – сказано в сообщении.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что, по версии следствия, в августе текущего года в ходе совместного распития спиртных напитков женщина поругалась со своим новым знакомым. Обидевшись на высказанные в ее адрес оскорбление, она нанесла мужчине удары кулаком и ногой в голову. От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении после госпитализации.

Отмечается, что обвиняемая свою вину в совершении преступления признала.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.