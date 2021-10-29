В День народного единства жителям Томской области брак заключить не получится

В праздничный день ЗАГСыы региона будут отдыхать... Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАГСы Томской области перейдут на специальный график работы в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Департамент ЗАГС Томской области переведет подведомственные подразделения на отдельный рабочий режим в период с 30 октября по 7 ноября. Так, 3 ноября (предпраздничный день) органы ЗАГС региона будут работать по сокращенному на один час графику. В нерабочий праздничный день, 4 ноября, прием граждан в органах ЗАГС области осуществляться не будет», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в нерабочие дни 30 октября, а также 1, 2, 3, 5, 6 ноября 2021 года органы ЗАГС Томской области будут работать по отдельному графику.