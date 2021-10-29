Покупатель земельного участка оплатил долги бизнесмена в Томске

Предприниматель в Томске оказался без долгов благодаря покупателю участка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске гражданин оплатил долги местного бизнесмена, чтобы приобрести его арестованный приставами земельный участок, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Томский бизнесмен задолжал арендные платежи департаменту управления муниципальной собственностью администрации г. Томска в размере 170 тыс. рублей. Вместе с госпошлиной и исполнительским сбором в бюджет РФ сумма составила более 200 тыс. рублей», – говорится в сообщении федеральной службы.

Специалисты проинформировали о том, что судебные приставы предприняли по этому поводу ряд принудительных мер и исполнительных действий. В частности, был наложен запрет в Росреестре на регистрацию недвижимости должника: трех зданий, включая крупный нежилой объект в промышленной зоне, и двух земельных участков.

Уточняется, что данная мера необходима для того, чтобы собственник не смог продать либо передать имущество до полного погашения долга.

Сайт ведомства сообщает, что оперативно взыскать требуемую сумму денежных средств удалось благодаря участию третьего лица. В отделение судебных приставов по Советскому району пришел гражданин, который выразил намерение погасить задолженность за неплательщика. Свое решение томич объяснил необходимостью купить один из земельных участков бизнесмена. Поскольку в отношении недвижимости вынесен запрет на регистрацию, оформить сделку оказалось невозможно. Вариант погашения долга в счет будущего приобретения устроил покупателя, который в результате оплатил за собственника арендные платежи, госпошлину и исполсбор.

Заметим, что после поступления денежных средств взыскателям запрет на регистрацию был снят.