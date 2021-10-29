Поправки в закон помогут победить опасного союзного короеда в кедровниках Томской области

Короед в последние годы быстро пожирает кедры в Томской области. Фото: сайт РГО ТО

Власти Томской области направили в правительство РФ предложения по борьбе с опасным древесным вредителем – союзным короедом, который в последние годы начала стремительно размножаться в кедровых лесах, сообщила пресс-служба администрации региона.

«По результатам двух рабочих совещаний, проведенных региональным департаментом лесного хозяйства совместно с представителями Рослесхоза, Рослесозащиты, Всероссийского НИИ лесоводства, департамента лесного хозяйства по СФО, департамента лесного комплекса Кузбасса, Томской межрайонной природоохранной прокуратуры и Законодательной Думы Томской области, комиссия разработала список мер для защиты кедровых насаждений от нашествия инвазивного вредителя – союзного короеда», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что после предварительного натурного осмотра и оценки санитарного и лесопатологического состояния припоселковых кедровников члены комиссии единогласно сошлись во мнении о необходимости привлечения научных организаций и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Однако работы по санитарным рубкам в кедровниках запрещены законом. Такие изменения подготовлены и направлены в Москву.

Заметим, что в случае согласования правительством решения комиссии по борьбе с распространением союзного короеда в Лесной кодекс будут внесены правки, позволяющие проводить рубки погибших лесных насаждений в орехово-промысловых зонах. При этом по-прежнему будет действовать запрет на проведение там заготовки древесины.