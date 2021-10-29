«Противоинсультная» символика появится на томских машинах скорой помощи

Данный проект сделан совместно с Региональным сосудистым центром Томской областной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи. Фото: telegram-канал "Облздрава"

В Томске на каретах скорой медицинской помощи появится «противоинсультная» символика. Таким образом автомобили будут напоминать об опасности проявлении инсульта, сообщает telegram-канал облздрава.

«На бортах нескольких «скорых» в Томской области появились схематичные обозначения признаков инсульта. Таким образом автомобили томской скорой медицинской помощи будут напоминать об опасности промедления при первых симптомах этого заболевания», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный проект сделан совместно с Региональным сосудистым центром Томской областной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи. В 2021 году в Центре прошли лечение 2105 пациентов с инсультом, лишь 221 человек из них был доставлен в стационар в период «терапевтического окна».

Как пояснила заведующая неврологическим отделением Регионального сосудистого центра Наталья Ромадина, «терапевтическое окно» — это первые 4,5 часа с начала мозговой катастрофы, каждая минута промедления убивает клетки мозга, чем раньше обратиться за медицинской помощью, тем больше шансов сохранить клетки живыми.

-К сожалению, в Томской области в последний год участились случаи, когда пациенты вызывают «скорую» поздно, так как не могут вовремя распознать инсульт. Мы решили таким образом напомнить о том, что при инсульте очень важно не упустить время, - добавила заведующая неврологическим отделением.

В telegram-канале облздрава отмечают, что самый частый симптом инсульта — асимметрия лица. Второй характерный признак для этого заболевания — слабость в руке, третий — нарушение речи: при инсульте она становится неразборчивой.

Также добавляется, что при выявлении любого из этих признаков необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь по телефону 03 (103 — с мобильного телефона) или самостоятельно доставить человека в медицинское учреждение.