Томич отомстил работодателю за увольнение и поджог торговое помещение

В Томске местный 29-летний житель решил отомстить своему работодателю за увольнение поджогом торгового помещения. Ранее мужчина был уволен за кражу товаров на 44 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В период с декабря 2020 года по январь 2021 года обвиняемый, работая продавцом в одном из магазинов по продаже товаров для спортивных игр, расположенного по улице проспект Ленина г. Томска, присваивал вверенные ему товарно-материальные ценности на сумму более 44 000 рублей. Заподозрив работника в хищении, руководитель магазина своевременно обращаться в полицию не стал, так как самостоятельно договорился с ним о добровольной компенсации ущерба. Однако, по истечению нескольких месяцев, уволенный сотрудник так и не выплатил компенсацию, после чего владелец магазина обратился с заявлением в полицию», - описывается начало всей истории в сообщении.

Позже в полиции рассказали, что в мае 2021 года, томич, решив отомстить бывшему работодателю за написанное заявление, воспользовался ранее выданными ему ключами от магазина и проник в торговое помещение. Там он украл экипировку и амуницию для игры в страйкбол на общую сумму более 140 тыс. рублей.

После добавляется, что, когда мужчина уходил из торгового зала, он решил оставить от себя след и при помощи спичек поджог одежду, которая находилась внутри. После возгорания злоумышленник скрылся с места преступления.

На данный момент отомстившему томичу предъявляют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 (предусматривает ответственность за совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину) и частью 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ.

Мужчина причинил материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн рублей. На данный момент материалы дела направлены в суд для рассмотрения.