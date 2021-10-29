В Томске в мкр. Залесье более 30 домов смогут подключиться к газу

В микрорайоне проживают такие категории томичей, как ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и не только. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В микрорайоне Залесье на юге Томска более 30 домов смогут подключиться к газу. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» уже проложили почти километр сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Специалисты компании «Газпром газораспределение Томск» построили первую очередь газопровода для газификации мкр. Залесье, проложив около километра сетей по улицам Континентальной и Контрастной», - говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что техническая возможность подключения к сетевому газу обеспечена для 32 домов. В микрорайоне проживают такие категории томичей, как ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и не только.

Помимо этого, добавляется, что газификация мкр. Залесье будет продолжена в 2022 году. В целом за два года, возможность подключения к газу получат 128 домовладений на участках улиц Континентальной, Контрастной, Снежной, Залесской и Луговой.

В мэрии рассказали, что проект реализуется в рамках программы газификации Томской области на 2019-2022 годы за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.