В Томске оштрафовали водителя Лады, перевозившего пассажира в санях

с молодыми людьми провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения Правил дорожного движения и подобного поведения на дороге. Насколько убедительны были полицейские, покажет время. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске оштрафовали 19-летнего водителя Лады 2114, который перевозил пассажира в прицепе; опасные маневры были запечатлены на видео и выложены в сеть, сообщили в полиции региона.

«В одной из социальных сетей была опубликована видеозапись, на которой видно, как в темное время суток по улице Балтийской города Томска передвигался автомобиль с прицепом в виде саней, в которых сидел молодой человек, запускающий фейерверки, подвергая указанными действиям себя и других участников дорожного движения опасности», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Полицейские установили личность томича, который находился за рулем. Сообщается, что в отношении 19-летнего водителя, управлявшего автомобилем в момент нарушения, составлен административный материал по статье 12.23 КоАП РФ - перевозка людей вне кабины автомобиля.

Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 1000 рублей.

26 октября, мы писали о том, что в Томске 18-летнего водителя оштрафовали на тысячу рублей за перевозку пассажира на крыше автомобиля

А в начале сентября полицейские в Томске отыскали женщину-водителя, перевозившую пассажира в люке машины.