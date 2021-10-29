Снег и гололед ожидаются в Томской области 29 октября

На дорогах региона будет скользко, предупреждают синоптики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 29 октября, возможен снег и гололед. Это прогноз Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В отдельных районах области ожидаются небольшие, по северу области умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололедно-изморозевые явления», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 0…-5°С, днем +2…+7°С.

Мы рассказывали о том, что к уборке снега и гололеда в Томске подготовили технику «ТомскСАХ».