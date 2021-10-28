Суд приговорил томича за избиение приятеля к году в колонии строгого режима

В Томской области, как и по всей стране, совершается много просто глупых преступлений... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья в Томске признал 29-летнего жителя областного центра виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В ходе судебного заседания установлено, что в апреле 2020 года мужчина в компании своего приятеля и знакомой девушки распивали спиртные напитки. На почве ревности и попыток каждого привлечь внимание присутствующей дамы между приятелями возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему около 6 ударов ногой по лицу и голове, причинив последнему ушиб головного мозга, многочисленные кровоподтеки и ссадины, относящиеся к средней тяжести вреда здоровью», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Заметим, что молодой человек совершил это преступление в период условного осуждения по ранее постановленному приговору суда.

Суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.