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Экономика28 октября 2021 16:14

Депутаты думы Томска обсудили параметры бюджета города на следующий год

Дефицит бюджета составит почти 800 млн рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Бюджет Томска на следующий год можно назвать социальным...

Бюджет Томска на следующий год можно назвать социальным...

Фото: Ксения Высотина

На комитетах в думе города Томска продолжается обсуждение бюджета областного центра на следующий год и плановый период 2023 – 2024 годов. Сегодня состоялось заседание комитета по бюджету, экономике и собственности, где рассматривался данный вопрос.

На заседании перед депутатами выступила глава департамента финансов мэрии города Анна Мальсагова. Она сообщила, что в проекте на 2022 год представлены доходы в сумме 16,648 миллиарда рублей, расходы – 17,445 миллиарда рублей, с предельным дефицитом в 797 миллионов рублей, что составляет 10% от размера собственных доходов. Такие же параметры главного финансового документа города были и в текущем году.

Многие городские депутаты высказывают желание в ближайшие годы принять бюджет областного центра без дефицита. Для этого необходимо оптимизировать расходы. Однако их большая часть касается финансирования социальной сферы города, защищенных статей.

Заметим, 8 ноября проект бюджета начнет рассматривать согласительная комиссия. Затем пройдут общественные слушания. Бюджет будет рассмотрен в конце текущего года на общем собрании депутатов Томска.