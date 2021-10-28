В Томской области бизнесмен оплатил алименты на ребенка, чтобы спасти автомобиль

В руках у судебных приставов - мощное оружие, возможность забирать имущество должников! Фото: Алексей ФОКИН

Бизнесмен, занимающийся продажей автозапчастей, задолжал на содержание ребенка почти 150 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области. Но когда приставы наложили арест на одну из его иномарок, мужчина срочно рассчитался по долгам.

«Судебные приставы выяснили, что неплательщик владеет четырьмя легковыми автомобилями, мотоциклом, зданиями и помещениями в г. Томске и Колпашевском районе. Служители закона незамедлительно наложили запрет в ГИБДД и Росреестре на совершение сделок в отношении данного имущества. Впоследствии сотрудники рейдовой группы «Дорожный пристав» наложили арест на автомобиль Skoda Rapid 2017 г.в., предварительно оценив его в 700 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что иномарку планировалось направить на оценку и реализацию за долги. Однако мужчина принял решение погасить задолженность.

Бизнесмен перечислил на депозитный счет отделения судебных приставов по Ленинскому району Томска требуемую сумму, включая исполнительский сбор в бюджет РФ за неоплату долга в добровольный срок.