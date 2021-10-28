В Томске сотрудники полиции ищут пропавшего жителя деревни Лоскутово 24 лет от роду

Люди в Томской области пропадают почти каждый день. Многих находят живыми. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томске в полицию поступило сообщение о том, что 27 октября текущего года около 20 часов 00 минут ушел из дома по пер. Сосновый в деревне Лоскутово и до настоящего времени не выходит на связь Николай Сергеевич Козлов 1997 года рождения.

На сайте регионального управления полиции приводятся приметы мужчины: на вид около 20-25 лет, рост около 175-180 см, волосы русые, среднего телосложения, глаза голубые. Кроме того, уточняется, что Николай Козлов имеет шрам над верхней губой с права длиной около 1 см.

Исчезнувший житель деревни Лоскутово был одет в футболку болотного цвета, кофту темно-синего цвета, штаны от спец. одежды бежевого цвета, обут в кроссовки черного цвета.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшего, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, 8 (952) 803-59-49.