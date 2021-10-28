Власти Томской области сообщили о графике работы медучреждений в начале ноября

Начало ноября, праздничные дни, внесли коррективы в работу поликлиник и больниц Томской области Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 1 по 3 ноября медицинские учреждения будут работать в обычном режиме, а с 4 по 7 ноября – по особому графику, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. Работа «скорой помощи» в Томске и районах области останется круглосуточной. Вызов бригады осуществляется с городского телефона 03, с мобильного – 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области», – говорится в сообщении.

Интернет-портал администрации Томской области информирует о том, что в круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, (3822) 45-19-04). Взрослым – в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, (3822) 90-11-09).

Посмотреть полностью перечень работающих медучреждений можно здесь.

Заметим, что уточнить режим работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.