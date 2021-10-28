Мошенник-«меняла» из Томска обманул 11 жителей региона

Подозреваемый в мошенничестве развернул бурную деятельность по "обмену валюты". Фото: сайт УМВД России по Томской области

В региональное управление полиции поступили заявления от 11 местных жителей о хищении у них денежных средств под видом обмена валюты, были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Оперативники выяснили, что к пропаже денег приложил руку житель Томска 1994 года рождения – так называемый меняла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного УМВД установили, что подозреваемый скрывается на территории города Новосибирска, где его и задержали», – говорится в сообщении.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что, по предварительным данным, в период с ноября 2020 по май текущего года потерпевшие через общих знакомых связывались с мужчиной, который предлагал свои услуги по конвертации иностранной валюты на более выгодных условиях, по цене ниже установленного курса. Гражданин убеждал граждан передавать ему денежные средства крупными суммами. После получения денег подозреваемый не исполнял своих обязательств по обмену и передаче валюты.

Уточняется, что причиненный ущерб составил более 42 млн рублей.

Специалисты отмечают, что следователями возбуждены 11 уголовных дел, которые объединены в одно производство. «Меняла»-мошенник заключен под стражу. Следствие продолжается.