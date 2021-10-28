В ночные часы томичи не смогут попасть в заведения общепита, даже при наличии справки о вакцинации

С 15 ноября 2021 года шопинг в торгово-развлекательных центрах Томской области будет возможен только после предъявления сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперативный штаб Томской области по противодействию распространению COVID-19 ввел несколько дополнительных ограничений; касаются они заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров, сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Новые ограничения введены в связи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановкой», - говорится в сообщении.

С 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время, с 23:00 до 6:00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры будет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

- Коронавирус сегодня агрессивен, растет количество средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения. И не исключено, что будут вводиться и другие, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется, - заявила заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя регионального штаба Алёна Левко.

Мы рассказывали, что на период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос.

С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе и ресторанов, с 15 ноября – при посещении салонов красоты, бассейнов и фитнес-клубов.

Напомним, 28 октября в Томской области выявлен 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.