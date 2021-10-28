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Здоровье28 октября 2021 11:52

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 590 человек
Елена Андреева
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По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

28 октября 2021 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 590 человек.

Также в Томской области выявлен 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 47 221 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 164 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 40 096 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 159 пациентов скончались, 29 318 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 392 697 человек, 235 057 скончались, 7 272 053 выздоровели.

В Томской области, по данным облздрава, менее 3% вакцинированных заболели COVID-19.

Напомним также, СК намерен повторно проверить дело медработницы, которая уничтожила вакцину от COVID-19 в Томске.