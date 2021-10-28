Несколько дорожных инцидентов с участием немолодых томичек произошло в Томске 27 октября

81-летняя женщина переходила проспект Ленина вне зоны действия пешеходного перехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины – пешеходы пострадали в результате наезда автомобилей в Томске. За несколько часов в городе зарегистрировано сразу три подобных инцидента, сообщила полиция региона.

«27 октября около 12 часов 30 минут на проспекте Ленина, 91, автобусом ПАЗ-32054, под управлением 34-летнего мужчины-водителя, по предварительным данным, при начале движения от остановочного комплекса, совершен наезд на пешехода. В результате происшествия 87-летняя женщина-пешеход травмирована», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

И также на центральном проспекте Томска 27 октября под колеса иномарки попала 81-летняя женщина, переходившая проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Автомобилем Renault Fluence, по данным полиции, управлял 67-летний мужчина-водитель. С травмами женщина-пешеход госпитализирована.

Еще одно ДТП произошло 27 октября около 17 часов 10 минут на улице Мичурина, 9. Там автомобилем Lada Samara, под управлением 22-летнего водителя, был совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, автомобиль двигался задним ходом по прилегающей территории. В результате происшествия травмирована 72-летняя женщина-пешеход.

По всем трем инцидентам нужна помощь очевидцев. Полиция просит обращаться в ГИБДД, по адресу - Иркутский тракт, 79, кабинет № 102. Либо позвонить по телефону - 794-693.