Капремонт в общежитии ТУСУРа планируется закончить к осени 2022 года

На странице общежития в социальных сетях лаконичное объявление – находится в ремонте. Фото: из социальной сети

Капитальный ремонт продолжается в общежитии №5 Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники. Девятиэтажное здание на Лыткина ремонтируется впервые за 50 лет, сообщила пресс-служба вуза.

«Планируется, что окончательное завершение ремонта и заселение студентов состоится в сентябре 2022, к началу нового учебного года", – говорится в сообщении.

Предполагается, что после завершения капремонта, в здании появятся, в том числе, спортзал и хозяйственный блок.

В вузе уточнили, что заявка на капитальный ремонт общежития ТУСУРа была утверждена Минобрнауки РФ, стоимость проекта составляет более 83 миллиона рублей.

Общежитие было построено в 1968 году, в здании находятся 304 комнаты.

С начала нового учебного года образовательный процесс в ТУСУРе организован в смешанном формате: лекции и часть практических работ проводится в режиме онлайн, ряд лабораторных работ с использованием специального оборудования – очно с соблюдением всех мер предосторожности. Расписание занятий постоянно корректируется.