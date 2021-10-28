Почтовые отделения Томской области меняют график работы в связи с Днем народного единства

3 ноября все почтовые отделения Томской области закроются на час раньше. 4 ноября станет выходным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томские отделения Почты России в нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, будут работать по обычному графику. Исключение составят 3, 4 и 5 ноября, сообщила администрация Томской области.

«3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для всех отделений почтовой связи Томской области. 5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о каникулах для россиян с 30 октября по 7 ноября включительно. По факту к запланированным выходным и праздничным дням в честь Дня народного единства добавляются три нерабочих дня.

В Томске учреждения допобразования в начале ноября будут работать в дистанционном режиме.

Девять школ Томска 28 и 29 октября будут работать в дистанционном формате из-за коронавируса