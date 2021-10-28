В британском рейтинге топ-100 лучших в мире городов для студентов Томск занял последнее место

Столица заняла 84 место, Санкт-Петербург – 98, а наш сосед Новосибирск встал рядом с томичами и занял 99 место. Фото: Ксения Высотина

Томск занял последнее место в рейтинге топ-100 лучших в мире городов для студентов. Помимо него из России в список вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург, такая информация появилась исходя из данных на сайте британской консалтинговой компании.

Компания Studee при составлении рейтинга учитывала стоимость аренды жилья, проживания, скорость интернета, количество вузов, которые входящих в международные рейтинги. Также оценивалось число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество местной еды, уровень безопасности и свобода слова.

Помимо Томска в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Столица заняла 84 место, Санкт-Петербург – 98, а наш сосед Новосибирск встал рядом с томичами и занял 99 место.

По данным с таблицы, первое место среди городов для студентов занял Токио, второе - австралийский Мельбурн, а третье Сеул.