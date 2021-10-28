К уборке снега и гололеда уже подготовили технику «ТомскСАХ»

Дороги и тротуары для безопасного передвижения машин и пешеходов бригады предприятия будут посыпать противогололедными материалами и химреагентом «Бионорд». Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске подготовили технику «ТомскСАХ» к уборке снега и гололеда, которые ожидаются на предстоящих выходных, сообщили в мэрии города.

«Пескоразбрасыватели МБУ «ТомскСАХ» с конца сентября находятся в режиме дежурства. Всего на данный момент к зиме специалисты подготовили 147 единиц спецтехники, которая будет задействована в очистке от снега и наледи проезжей части и пешеходных пространств», - говорится в сообщении.

В мэрии также уточнили, что дороги и тротуары для безопасного передвижения машин и пешеходов бригады предприятия будут посыпать противогололедными материалами и химреагентом «Бионорд». В этом году количество материалов увеличено, и этого объема должно хватить на всю зиму.

Как заявил руководитель предприятия, по прогнозу уже в это воскресенье ожидается снегопад в Томске. Если прогнозируемая непогода наступит, то техника в полном объеме выйдет на посыпку и расчистку дорог.

Добавляется, что на сегодняшний день за «ТомскСАХ» закреплено зимнее содержание 213 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью почти 266 км. Остальные территории обслуживают подрядчики районных администраций.