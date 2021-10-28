Томичка сядет в тюрьму на восемь лет за то, что убила своего мужа ножом

Суд приговорил томичку к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местная 35-летняя жительница сядет в тюрьму на 8,5 лет за то, что убила своего мужа ножом. В ходе застолья, мужчина начал ревновать супругу и нецензурно высказываться в ее адрес, на что та так агрессивно отреагировала. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В начале сентября 2020 года, семейная пара находилась в гостях у друзей, где совместно употребляли спиртные напитки. В ходе застолья мужчина стал ревновать супругу и нецензурно высказался в ее адрес. Оскорбившись из-за слов мужа о супружеской неверности, женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла им шесть ударов в спину обидчика. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре рассказали, что суд приговорил томичку к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако подсудимая и ее сторона защиты обжаловали приговор, заявив, что наказание слишком сурово. Также они попросили не лишать осужденную свободы, мотивируя это тем, что в конце июня 2021 года у нее родился ребенок.

Несмотря на это прокурор привел подробный анализ исследованных в суде доказательств и убедительно опроверг доводы стороны защиты.

Уточняется, что суд согласился с прокурором и назначил женщине наказание, которое она уже отбывает