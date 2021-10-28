Томские бодибилдеры привезли награды с чемпионата России

В соревнованиях приняли участие около 800 человек из 53 регионов страны. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тюмени закончились соревнования по бодибилдингу откуда вернулись томские спортсмены с наградами. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В Тюмени завершился чемпионат России по бодибилдингу. Томскую область представили четыре спортсмена, и каждый из них поднялся на пьедестал почета», - говорится в сообщении.

В администрации также рассказали, что в соревнованиях приняли участие около 800 человек из 53 регионов страны.

Отдельно отмечается, Юлия Киямова, которая заняла второе место в категории «фитнес-бикини до 164 см», также Олег Биднюк, который стал серебряным призером среди спортсменов старше 50 лет.

- В весе до 100 кг взял Михаил Дядюк. Еще один томский спортсмен Михаил Гутиков замкнул тройку сильнейших в категории до 75 кг. Благодаря успешному выступлению атлетов, сборная команда Томской области вошла в десятку сильнейших команд России, - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, в администрации рассказали, что в ноябре планируется проведение чемпионата мира в испанском городе Санта-Сусанна, где выступят Юлия Киямова и Михаил Дядюк