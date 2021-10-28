В Томской обладмнистрации проведут прямой эфир о вакцинации от COVID-19 на предприятиях и в организациях

Участники эфира ответят на вопросы об организации профилактических прививок в рабочих коллективах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в четверг, 28 октября, в аккаунте администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир о вакцинации от COVID-19 на предприятиях и в организациях, начало в 11.00. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В четверг, 28 октября, в 11 часов в аккаунте администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир с заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Егором Медведем и заместителем начальника областного департамента здравоохранения Наталией Метелевой», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что участники эфира ответят на вопросы об организации профилактических прививок в рабочих коллективах, установленных сроках вакцинации, ответственности работодателей за выполнение постановления главного государственного санитарного врача Томской области.

Также добавляется, что свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом-анонсом и во время трансляции. Проект реализуется при поддержке департамента информационной политики администрации Томской области.