Порывистый ветер и температура до плюс 4 градусов будет в Томске 28 октября

Переменная облачность с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 28 октября 2021 года, в Томске температура поднимется до +4 градусов. Переменная облачность с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-9 м\с, местами порывы до 14-16 м\с. Температура +2…+4 °С.

В регионе также переменная облачность, существенно без осадков. В некоторых районах на севере ожидается температура до 6 градусов ниже нуля. Местами снег и ветер юго-западный 4-9 м\с. Температура +2…+4 °С.