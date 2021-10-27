Пропавшего пенсионера полицейские нашли живым в медучреждении Томска

Система по поиску людей неплохо налажена в Томской области. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томске полиция сегодня нашла 73-летнего пенсионера, который ушел из дома 25 октября и не вернулся. Об этом сообщила вечером 27 октября пресс-служба УМВД по Томской области.

Специалисты на сайте регионального управления полиции напоминают о том, что ранее в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о пропаже пенсионера Анатолия Александровича Щукина 1948 года рождения. Он ушел 25 октября текущего года из дома по ул. Косарева в областном центре и больше не выходил на связь.

Отмечается, что в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение пропавшего мужчины в одном из медучреждений Томска.

УМВД благодарит всех неравнодушных граждан, представителей СМИ за помощь в поиске человека. Ранее об исчезновении Анатолия Александровича Щукина сообщил сайт КП в Томске.