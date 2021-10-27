Томские проекты на сумму свыше 53 млрд рублей поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко

Правительство намерено поддержать томские проекты на миллиарды рублей. Фото: сайт gubernator.tomsk.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей регионы СФО, томские инвестиционные проекты на онлайн-совещании, сообщила пресс-служба администрации региона.

Как отмечают специалисты, онлайн-совещание было посвящено вопросам определения проектов, направленных на социально-экономическое развитие субъектов федерального округа. Виктория Абрамченко поддержала томские инвестиционные проекты, представленные главой региона. Губернатор представил ей проекты общим объемом инвестиций в 53,3 млрд рублей. Их реализация позволит создать 758 новых рабочих мест и даст 12,3 млрд. рублей налогов к 2030 году.

На сайте областной администрации перечисляются эти проекты: «Расширение комплекса переработки масличных и зерновых культур «Сибирская Олива» (объем инвестиций – 1,6 млрд рублей), «Создание импортозамещающего производства пигментного диоксида титана» (1 млрд), «Модернизация комбината «Ильменит» (13,2 млрд) и «Строительство межуниверситетского студенческого кампуса» (общий объем инвестиций 33 млрд. рублей).

Кроме того, по пятому проекту – «Строительство малого транспортного кольца Томска» – области уже одобрен инфраструктурный кредит в 1,8 млрд рублей на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, однако он требует дополнительных федеральных средств.

Губернатор отметил, что в качестве ключевой проблемы регионального развития необходимо решать проблему наращивания сырьевой базы региона за счет извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти (их доля в регионе составляет около 60 процентов).

Вице-премьер, а также участвующие в совещании руководители министерств поддержали проекты, представленные томским губернатором.

Окончательное решение о поддержке инвестпроектов, которые 26 октября презентовали на совещании у вице-премьера главы сибирских регионов, примет председатель правительства России Михаил Мишустин.