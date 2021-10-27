Девять школ Томска 28 и 29 октября будут работать в дистанционном формате из-за коронавируса

Девять школ и лицеев в Томске закрылись досрочно на каникулы из-за большой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 28 и 29 октября образовательный процесс в 9 муниципальных школах и лицеях будет организован в дистанционном формате, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

"В целях реализации дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в Академическом лицее, лицее № 1, гимназиях №№ 13, 18, 26, школах №№ 40, 49, 50, Школе «Эврика-развитие» уроки пройдут в дистанционном формате", - сказано в сообщении.

Специалисты уточняют, что данная мера связана с ростом числа учеников и работников школ, у которых зафиксирован ковид.

Заметим, с 30 октября по 7 ноября все муниципальные общеобразовательные учреждения города в соответствии с календарным учебным графиком уйдут на осенние каникулы.

Ранее сайт КП в Томске сообщал о том, что на дистанционный формат во время каникул перешли городские учреждения дополнительного образования.