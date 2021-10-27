В Томске иномарка на проспекте Ленина сбила пожилую женщину-пешехода

В Томске автомобили регулярно сбивают пешеходов. Фото: сайт УМВД России по Томской области

27 сентября около 16 часов 00 минут на проспекте Ленина, 220 автомобиль Renault Fluence совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

На сайте регионального управления полиции сообщаются подробности ДТП. Иномарка под управлением мужчины-водителя 1954 года рождения совершила наезд на пешехода – женщину 1939 года рождения.

По предварительным данным, информирует пресс-служба, пенсионерка переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Отмечается, что женщина с травмами госпитализирована в медучреждение.

Полиция просит очевидцев данного ДТП позвонить по телефону 8 (3822) 794-693.