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Общество27 октября 2021 13:46

В Томске учреждения допобразования в начале ноября будут работать в дистанционном режиме

В детских садах муниципалитета с 1 по 3 ноября ребят будут собирать в дежурные группы
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Учреждения дополнительного образования Томска ушли на каникулы полностью...

Учреждения дополнительного образования Томска ушли на каникулы полностью...

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сайт администрации Томска рассказал о том, как в областном центре в начале ноября будут работать муниципальные детские сады и учреждения дополнительного образования.

Пресс-служба мэрии информирует о том, что с 1 по 3 ноября муниципальные детские сады города будут работать в режиме дежурных групп. Уточняется, что такая работа будет организована на основании распоряжения департамента общего образования Томской области и во исполнение Указа президента. Дежурные группы в дошкольных учреждениях будут принимать детей, чьи родители работают в данный период.

Специалисты напоминают о том, что в общеобразовательных учреждениях с 30 октября по 7 ноября в соответствии с календарным учебным графиком пройдут осенние каникулы. Работа муниципальных учреждений дополнительного образования в этот период будет организована в дистанционном формате.