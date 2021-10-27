Томичка, поверив мошенникам, взяла кредит в семи банках на сумму более 1,6 млн рублей

Потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и пояснил, что в данный момент мошенники пытаются оформить на томичку кредиты в нескольких банках и ей необходимо взять «зеркальные» кредиты, которые впоследствии будет аннулированы, и перевести деньги на безопасную ячейку. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томске местная 64-летняя жительница поверила мошенникам и взяла кредит в семи банках на сумму более 1,6 млн. Женщина пыталась перевести свои средства на «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«По предварительным данным, на сотовый телефон потерпевшей поступил звонок, неизвестный мужчина представился сотрудником Центробанка и пояснил, что со счетов женщины мошенники пытаются снять денежные средства, чтобы спасти свои денежные средства, потерпевшей необходимо срочно перевести их на безопасный счет, что она и сделала», - говорится в сообщении.

Позже в полиции рассказали, что потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и пояснил, что в данный момент мошенники пытаются оформить на томичку кредиты в нескольких банках и ей необходимо взять «зеркальные» кредиты, которые впоследствии будет аннулированы, и перевести деньги на безопасную ячейку. Следуя инструкциям звонившего, женщина взяла кредиты в 7 кредитных организациях и перевела деньги.

Утоняется, что после всех махинаций женщина лишилась более 1,6 млн рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело.